女優の南果歩が２０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。健康に気を使う日々を送っていることを明かした。今回は「健康ガチ勢ＶＳ不摂生上等な女」。「健康ガチ勢」として出演の南はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「めちゃくちゃ健康に気を使ってますか？」と聞かれると「めちゃくちゃ気を使ってるどころか、私、健康になるためだったら死んでもいいっていうぐらい」ときっぱり。