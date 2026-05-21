タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が12日、自身のインスタグラムを更新。イギリス旅の様子を披露した。「#旅に出ましてさっそくミュージカル#プラダを着た悪魔」と空港や劇場でのショットなどを公開した。「今朝はイギリスの伝統的な#イングリッシュブレックファースト を」とロンドンを訪れていることを明かした。「久しぶりで美味しい〜懐かしい〜気持ちイイ〜」