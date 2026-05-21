CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクのバラを背景にした笑顔ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「『チャント！』では、新コーナー『一万歩お宝探し』が放送されます！」と宣伝。「4月から、毎週水曜日17時台に放送中です！ぜひご覧ください」とピンクのバラを背景にした笑顔ショットを投稿した。ネットでは「すごく可愛い」「キレイですね」「美しい」「君はバラより