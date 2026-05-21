松山競輪場のF1ナイター「ウィンチケット杯」が2日目を迎える。20日の初日7R。1番人気に支持された坂口楓華（28＝愛知）。捲りを繰り出したが、内を突いた岩元杏奈に屈し、2着に終わった。「もう一段階スピードを上げていくところで内を締めたかったけど、内に（岩元が）いたので危ないと思って行けなかった。自分のレースミスです。大きいフレームに換えて、セッティングも変えて、硬い感覚だけど、周りの選手も強いので進