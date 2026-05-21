気象庁低気圧や前線の影響で21日夜にかけ、東―西日本で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全の確保が必要になる。気象庁によると、低気圧が黄海を南東に進み、別の低気圧が日本海沿岸を東へ進む。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に延び、低気圧や前線