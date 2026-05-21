藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月19日（火）の同番組には、3児のママである加藤ミリヤがゲスト出演した。弁当作りの話題になると藤本は、休日に「絶対作り置きしない」と語り…。【映像】クオリティ高すぎ！朝5時半起きで作る、加藤ミリヤの子ども用弁当番組では、「こんなに違った！3兄弟の子育て発表SP」と題して加藤の育児を深堀り。加藤が、朝5時半に起きて子どもたちの弁当を