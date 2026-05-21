新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、「麻雀チャンネル」にて全試合生中継を行ったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の「2025-26シーズン」の最終日である2026年5月15日(金)に実施された「Mリーグ」閉幕式の会場に来場したファンに聞いた「2025-26シーズン 最も印象に残った役満」のアンケート結果を発表した。「Mリーグ」は、麻雀のプロスポーツ化を目的に発足したチーム対抗型のプロ麻雀リーグ。各チームに所属するトッププロたちが