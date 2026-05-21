Nexusは、麻雀プロリーグ・Mリーグのクラブチーム「EX風林火山」の2025-26シーズン優勝、および2025-26シーズンの最高スコア賞の獲得を記念し、内川幸太郎プロの特別ボトル『純米吟醸 EX風林火山 内川幸太郎 特別ボトル』の予約受付を2026年5月18日(月)より酒繋オンラインショップにて開始した。世界麻雀選手権チャンピオンの称号を持ち、Mリーグでも輝かしい実績を誇る内川幸太郎プロ。今シーズン、「EX風林火山」の一員としてチ