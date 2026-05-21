「この前も、久々見たよ」お笑いタレントの有吉弘行が、街中での恐怖体験を語った――。有吉弘行○「ガムテープで扉押さえてるヤツ」「おじいさんだった」17日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「この前も、久々見たよ。軽自動車。ガムテープで扉押さえてるヤツ。おじいさんだった」と切り出した有吉。ガムテープで補修された車を見かけ、「めっちゃ怖かった。子供連れて歩いてて……。その車