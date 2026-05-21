LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は5月19日、「東京23区 中古億ション率 調査」を発表した。東京23区中古億ション率LIFULL HOME'Sに掲載された東京23区の中古マンションのうち、1億円を超える「中古億ション」の割合は、2015年は1.0%、2020年は3.4%であったが、2025年には18.8%まで上昇した。流通する中古マンションの約5戸に1戸が億ションとなっている。億ション掲載割合に応じて区ごとに色づけした