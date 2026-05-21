第一三共ヘルスケアは、夏を思わせる気温の高い日が増える5月に合わせ、室内に潜む「イエナカ紫外線」のリスクと対策についての情報を公開した。外出を控えていれば安全と思われがちな室内において、しわやたるみの原因となる紫外線が窓ガラスを透過して侵入してくる実態を明かし、未来の肌へのダメージを防ぐための早めかつこまめなUVケアを呼びかけている。○実は5月がピーク? 紫外線UV-Aの脅威年間の紫外線量の変化一年の中で、