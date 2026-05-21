ヤマハ発動機販売は、排気量やモデル特性に応じた適切な販売・サポートをユーザーに提供することを目的として、2027年1月よりモーターサイクルの販売体制を変更する。○◇126cc以上400cc以下のモデル126cc以上400cc以下のモデルについては、ヤマハスポーツバイク専門店「YSP」(YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA)を含むヤマハスポーツバイク取扱店にて、引き続き幅広く取り扱っていく。地域に密着した販売ネットワークを通じて、ユー