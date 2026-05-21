4月下旬に東京ビッグサイトで開催された「SusHi Tech Tokyo 2026」の自動運転をテーマとしたセッションに、いすゞ自動車が登壇した。自動運転というと「ロボタクシー」などの乗用車を思い浮かべがちだが、それ以上に大切なのが物流を担うトラックの自動運転だ。セッションでは自動運転トラックに関する取り組みのこれまでと展望が語られた。「SusHi Tech Tokyo 2026」のセッション「自動運転の主戦場は"ソフトウエア"へ〜乗用車