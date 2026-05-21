毎日着るTシャツは、プチプラでも着心地や見た目にもこだわりたい――。そんな40・50代の希望を叶えてくれそうなのが【ワークマン】の980円以下で買えるTシャツです。デイリーコーデにも取り入れやすいデザインに加えて、素材感や機能性、シルエットに特徴があり、用途や好みに合わせて選べます。今回は、多彩なラインナップのなかからおすすめをピックアップ。それぞれの特徴をチェックしていきます