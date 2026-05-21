人間のお兄ちゃんのほっぺをペロペロし続ける子猫ちゃん。お兄ちゃんのことを本当の兄妹と思っているようで…。 子猫ちゃんがお兄ちゃんのお世話をする姿は13万回を超えて再生され、「めちゃくちゃ慕われて、愛されてますね♡止まらないね」「可愛いんだけど結構痛いやつ w」といったコメントが寄せられています。 【動画：寝転がるお兄ちゃんに『子猫』が……止まらない『愛情表現』】 お兄ちゃんの顔をペロペロ