筆者の知人女性A子の息子が通う保育園に目立ちたがり屋なママ友がいます。最近新居を建てたことを自慢し、周囲を見下してきます。夫の祖母から受け継いだ家に住むA子のことも、彼女は度々、古さを理由に見下してきました。ある日、ママ友の息子がA子の家にやって来ることとなりました。その時彼女が見たものとは？ 新しいものこそが一番！？