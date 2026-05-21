今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんのちょっぴり気まずそうなひとコマ。お部屋の片隅で、何やら真剣に上を見上げていた猫ちゃん。そっと近づいてみると、まさかの現行犯の現場を目撃したそうです。投稿はXにて42万件以上表示され、3.5万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。 【写真：『あ、やべ』キッチンのタオルでイタズラしていた猫→見つかった瞬間の『表情』が可