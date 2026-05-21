TBSの江藤愛アナウンサー(40)が20日、自身のインスタグラムを更新。初めて食べたものについて触れた。 【写真】かき揚げ丼を前にうれしそうな表情 「初めて生しらすを食べた日」と投稿。「しらすも高騰するかもしれない時代大切に完食しましたかき揚げって最高」とつづり、塩ゆでや生のしらすがのったどんぶりや、かき揚げ丼の写真を掲載。ハッシュタグで #しらす #江ノ島 と添えた。 フォロワーからは「