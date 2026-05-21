歌手で女優のバーブラ・ストライサンド（84）が、膝の負傷により、カンヌ国際映画祭閉会セレモニーを欠席することになった。5月23日（現地時間）に行われる式典で、名誉パルムドールを受賞することになっていたバーブラだが、ドクターストップがかかったという。 【写真】記事を自ら引用して「名誉パルムドール」受賞を喜んでいた バーブラは次のような声明を出した。「膝の負傷