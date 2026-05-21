今週初め、東京債券市場で長期金利が一時2.8％まで急上昇し、約29年ぶりの高水準となった。 債券市場での金利（国債利回り）上昇は、銀行の調達コストに直結するため、住宅ローンの「固定金利」が引き上げられる直接的な要因となる。そのため、何となく気になる人も多いだろうが、債券市場の話は一般的に分かりにくい。 まず、金利が上がると債券価格は下がり（＝売られてしまう）、金利が下がると債券価格は上がる、と