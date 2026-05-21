声優林原めぐみ（59）が20日夜、Xを更新。4月18日に61歳で亡くなったアニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんに触れなかった。林原は「名探偵コナン」で灰原哀役として山崎さんと共演していた。「ブギーナイト更新しています」とXを更新。14日のブログ更新を伝えるポスト以来だった。ブログも「ブギーナイト更新しています」の表題で告知。14日以来、6日ぶりの更新だった。山崎さんの死去発表後、悲しみの声が