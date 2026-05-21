深夜の静寂を破る騒音は、それだけで強いストレスになります。今回話を聞いた細川さん（仮名・39歳）も、ある日突然始まった“異変”に悩まされた一人です。しかし、そのトラブルがきっかけで思わぬ展開があったそうです。◆穏やかな暮らしを支えていた“理想のご近所関係”細川さん夫妻が暮らすのは、都内の閑静な住宅街にある三階建てマンションの2階部分です。騒がしさとは無縁の環境で、落ち着いた生活を送っていたといい