【ワシントン共同】米中央軍は20日、オマーン湾で同日、米軍によるイランの港湾封鎖に違反してイランの港に向かおうとしたとして、海兵隊員がイラン船籍の石油タンカーに乗り込み、臨検したと発表した。船内を捜索した後、進路変更を指示し、解放した。X（旧ツイッター）で明らかにした。中央軍は4月中旬以降、ホルムズ海峡の東側のオマーン湾とアラビア海に展開し、イランの港湾を封鎖。AP通信によると、封鎖措置後、商船への