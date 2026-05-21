サナエトークン、対立候補への誹謗中傷動画の拡散、囁かれる旧統一教会との関係etc…。相次ぐスキャンダルにもかかわらず高市政権の一強は揺るがない。しかし、政界の剛腕・小沢一郎は「高市政権はすぐに覆るさ」という。かつて高市首相も所属した新進党で55年体制を崩壊させた小沢氏が、今、思い描く「政権交代への青写真」とは？今年2月の第51回衆院選において、57年に及ぶ議員生活で初の落選を喫した小沢一郎。だが、その動