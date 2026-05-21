三重県の尾鷲海上保安部は、定員オーバーで遊漁船を営業した業者など7人を近く書類送検する方針です。 【写真を見る】三重・尾鷲海上保安部が遊漁船業者ら7人を近く「書類送検」へ必要な検査を受けずに運航や定員オーバーで営業などの違反船での死亡事故が相次いでいることから"集中取り締まり”を実施 尾鷲海上保安部によりますと、船の死亡事故が相次いでいることを受け、5月下旬から5月上旬にか