京王閣競輪場のF1「スポーツニッポン杯」は20日、最終日を迎え、12RのS級決勝は諸橋愛（48＝新潟）が制した。諸橋は昨年9月の弥彦以来のVとなった。単騎で縦横無尽。諸橋の良さが爆発した一戦だった。初手は佐賀勢の後ろで最後方。だが、サッと小川真太郎−渡辺豪大の背後へと動き、いつの間にか3番手。勝負どころでは内へ潜り込んで渡辺をかわし2番手。直線で小川をかわしてついに先頭。上田国広の追い上げをしのぎ切った。