【サンディエゴ共同】米大リーグのドジャースは20日、ミルウォーキーで22日から行われるブルワーズとの3連戦の先発投手を発表し、佐々木朗希が23日午後6時15分（日本時間24日午前8時15分）開始の第2戦、山本由伸が24日午後1時10分（同25日午前3時10分）開始の第3戦に先発することが決まった。ともに中5日での登板で、佐々木は3勝目、山本は4勝目を目指す。