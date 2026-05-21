◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。４登板ぶりの二刀流出場で４勝目を狙う。相手先発右腕バスケスとは通算６打席の対戦があり、５打数無安打３三振と苦しめられているが、６試合ぶり８号なるか期待がかかる。試合前にはロバーツ監督が会見し