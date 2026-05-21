人気コスプレイヤーえなこが21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。手作りしたケーキを公開した。「チーズケーキ作った」とつづり、淡い花びら模様が散りばめられたホールケーキの写真をアップした。えなこは、コスプレイヤーのほか、タレント、歌手、女優、声優、YouTuberなど多岐にわたって活躍中。2020年4月には、内閣府に「クールジャパン」のアンバサダーに任命されている。公式プロフィルは、身長1メ