「建物代だけで7300万円」。そんな見積もりを見て、家づくりを諦めたくなる人は少なくありません。少し前まで、注文住宅は「頑張れば手が届く買い物」という感覚がありました。 しかし近年は、資材価格や人件費の上昇によって、住宅価格が急激に高騰しています。特に都市部では、土地代を除いた建築費だけでも高額化が進み、一般的なサラリーマン家庭にとっては非常に重い負担になっています。 一方で、「家を