世帯年収700万円で4000万円の住宅ローンを組むことは、決して珍しくありません。ただし、重要なのは「借りられるか」ではなく、「無理なく返済を続けられるか」です。 今回のケースでは、住宅ローン12万円に加えて車のローン4万円があり、毎月の返済額は合計16万円。さらに、住宅購入後は固定資産税や修繕費などの負担も発生します。 この記事では、世帯年収700万円で4000万円の住宅ロ}