KARAのジヨン（32）が、ファンを魅了した。ジヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「延世（ヨンセ）、愛してる」とコメントを添えて写真を投稿した。【写真】ジヨン、“ピチッ”と衣装でメリハリ体型あらわ公開された写真は、KARAが5月17日に延世大学の学園祭「AKARAKA」に出演した際のビハインドショットだ。ジヨンは、「YONSEI（延世）」とプリントされたトップスにフレアデニムを合わせたコーディネートを披露。タイトな