女優の中谷美紀（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。レマン湖の朝焼けをバックに水を堪能する姿を披露した。「皆様おはようございます。今朝のお目覚めはいかががですか？」と投げかけ。「フレンチアルプスの夜明け、澄み渡る空気を感じていただけましたら幸いです」とつづり、レマン湖をバックにミネラルウォーター「エビアン」をまるでワインのように飲む動画を公開した。「本日も、皆様にとって充実した一日とな