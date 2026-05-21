◇ア・リーグレイズ 5―3オリオールズ（2026年5月20日タンパ）ア・リーグ東地区首位のレイズが20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦に5―3で逆転勝ちして4連勝。直近25戦21勝4敗の快進撃で、22日（同23日）から敵地で2位ヤンキースとの3連戦に臨むことになった。レイズは1―3とリードされた8回、この日メジャー初本塁打を記録した先頭の8番・フェドゥシアが三塁前へのバントヒットで出塁。2死後にヒットエン