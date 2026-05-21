タレントのイモトアヤコ（40）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。イモトは、スタジオを驚かせるストイックな私生活を明かした。【写真】さすが珍獣ハンター！筋トレに励むイモトアヤコこの日のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」。番組に“健康ガチ勢”として参戦したイモトは、週1回のパーソナルジムに加え、日々の「子供の保育園の送り迎え」を自転車で行い、その