ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、打順を下げたウィル・スミス捕手（31）に言及した。スミスはこの日の試合に「7番・捕手」で先発出場。打順を下げたことにロバーツ監督は「しばらくバットが振れていない」と直近7試合でわずか3安打と打撃成績が下降していることが理由と説明した。ただ、「彼は常に全力で、意図を持って打席に入ってる。そこは本当