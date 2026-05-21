言葉のつながりを見抜く「クロスワードパズル」に挑戦しましょう！一見バラバラに見える文字も、共通するひらがなが入ることでスッキリと意味が通るようになります。あなたの語彙力とひらめきを駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・か □ す（縦の言葉）・い □ す □（横の言葉）・お □ な（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、カタカナ言葉