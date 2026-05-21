存在感のある演技で活躍の場を広げてきた俳優の藤原季節さん。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜金曜午前８時ほか）では、詐欺師の寛太を演じ、物語に奥行きを与えている。同作は、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美2人が、看護婦として共に学び成長する物語。原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチ