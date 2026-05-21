日本のカローラとはひと味違う「タイのカローラセダン」とはタイのトヨタ法人、トヨタ・モーター・タイランドが製造・販売する「カローラALTIS（アルティス）」は、2019年に登場した5人乗りの中型4ドアFFセダンです。ALTISとはカローラ（セダン）の東南アジア向けのサブネームで、日本のカローラとは異なる市場ポジションを担っています。【画像】これがトヨタの最新型「カローラ“アルティス”GRスポーツ」です！ 画像で見る