JR西日本によりますときょう（21日）午前7時50分ごろ、赤穂線の長船駅～邑久駅の間で踏切の非常ボタンが押されたため、踏切設備の確認が行われました。 この影響、赤穂線の播州赤穂駅～岡山駅の間で一部列車に約15分の遅れがでています。 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。