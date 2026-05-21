20日午後7時半過ぎ、燕市小池の県道で近くに住む、無職山崎イトさん（89）が燕市の女性（32）の運転する軽乗用車にはねられました。 この事故で山崎さんは三条市内の病院に運ばれましたが午後9時過ぎ、出血性ショックのため死亡しました。燕署によりますと、現場は信号機や横断歩道がない直線道路です。警察で事故の原因を調べています。