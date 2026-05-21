好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が21日までに自身のインスタグラムを更新。深緑の着物ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「五月場所の中日は深緑のお着物で」と題してつづり始めた。「面白い力士たちが揃っている…優勝争いわからなすぎる！！！」と深緑の着物ショットを投稿した。ハッシュタグでは「#着物コーディネート」「#着物コーデ」「#着物女子」「#着物生活」「#着物ヘア」と記した。ネット