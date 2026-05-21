『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト『制コレ24』メンバーとして注目を集める小森香乃（17）が、デジタル写真集『小森香乃「純白の17歳」』Chapter3「しなやかな指先」に登場した。バレエ歴11年で培った表現力を生かし、透明感あふれるグラビアを披露している。【写真】美脚スラリ！ユニフォーム姿を披露する小森香乃「純白の17歳」小森は2008年8月6日生まれ、東京都出身。『制コレ24』で存在感を示し、現在はグラビア各誌