“推しキャラ”への熱量が年々高まる『サンリオキャラクター大賞』。今年は「ポムポムプリン」や「シナモロール」などの犬キャラクターが大人気な一方、「シュガーバニーズ」や「ザ ラナバウツ」など、“懐かしのサンリオキャラクター”再燃の動きも存在感を増している。コアファンはもちろん、さらに幅広い層へ――昨年40周年を迎え、新たな動きを見せるサンリオキャラクター大賞について、担当者に話を聞いた。【グラフ】“平