モデルの西山茉希（40）が21日までに自身のインスタグラム。オシャレな“デコ出し”お団子ヘアの自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ざっくりアップめに束ねてちょいダンゴでくくる。ゴム一本。ウブな毛達も自由なままに」とつづり、オシャレな“デコ出し”お団子ヘアの自撮りショットを投稿した。ハッシュタグでは「#癖毛の良いところ」「#コテアイロン無しアレンジ」「#オイル揉み込んでドライヤー」「#無