5月14〜15日、トランプ米大統領は国賓として中国を訪問し、北京で習近平国家主席と首脳会談を行いました。現職米大統領による訪中は約8年半ぶりで、米中両国は「建設的戦略的安定関係」の構築で一致しました。市場では、貿易摩擦の一時的な「休戦延長」と受け止められ、一定の安心感につながっています。ただ、為替市場の参加者が最も注目したのは北京での米中会談そのものではなく、その直前に東京で行われた日米財務相会談でした