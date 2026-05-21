状況を八卦の視点で眺め直すと、これまでひとつの塊に見えていた問題が、ある程度整理された構図として浮かび上がってきます。どこが動いていて、どこが停滞しているのか。そうした全体の輪郭をつかむ助けとなります。 つまり、判断を急ぐ前に、まずいまの状態を整えて正確に捉えるために有効なのが八卦です。その役割を理解することが、易経を使いこなす第一歩になるでしょう。 八卦は見取り図のようなもの 八卦は、状