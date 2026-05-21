東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.92高値159.17安値158.60 159.76ハイブレイク 159.47抵抗2 159.19抵抗1 158.90ピボット 158.62支持1 158.33支持2 158.05ローブレイク ユーロドル 終値1.1624高値1.1645安値1.1583 1.1714ハイブレイク 1.1679抵抗2 1.1652抵抗1 1.1617ピボット 1.1590支持1 1.1555支持2 1.1528ロ&#12