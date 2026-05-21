東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.72高値184.79安値184.27 185.44ハイブレイク 185.11抵抗2 184.92抵抗1 184.59ピボット 184.40支持1 184.07支持2 183.88ローブレイク ポンド円 終値213.50高値213.62安値212.64 214.85ハイブレイク 214.23抵抗2 213.87抵抗1 213.25ピボット 212.89支持1 212.27支持2 211.91ロ&#1254