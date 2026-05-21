東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.65高値9.67安値9.50 9.88ハイブレイク 9.78抵抗2 9.71抵抗1 9.61ピボット 9.54支持1 9.44支持2 9.37ローブレイク シンガポールドル円 終値124.35高値124.40安値123.94 124.98ハイブレイク 124.69抵抗2 124.52抵抗1 124.23ピボット 124.06支持1 123.77支持2 123.60ローブレイ